Defender los derechos de Ernesto Ruffo es defender los de todos: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó en el encuentro de apoyo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, donde llamó a defender la libertad, los derechos civiles y el Estado de derecho.

Campos expresó su solidaridad con la familia Ruffo y advirtió que el proceso contra el exmandatario debe conducirse con estricto apego a la ley.

“No estamos aquí para ser jueces o fiscales. Lo que sí nos corresponde es exigir que el Estado respete la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de Ernesto a aclarar su caso con pleno apego a la ley”, afirmó.

La mandataria chihuahuense cuestionó el trato que ha recibido Ruffo Appel y señaló presuntas irregularidades, entre ellas que otros imputados del mismo caso enfrentan su proceso desde su domicilio.

“Mismo expediente; tratos distintos”, enfatizó.

Maru Campos sostuvo que la defensa de Ruffo trasciende partidos e ideologías, porque implica defender los derechos de todos los mexicanos.

“Defender los derechos de Ernesto es defender los derechos de todos y cada uno de los mexicanos. El derecho a que el Estado nos trate como ciudadanos y nunca como enemigos”, concluyó.

En el encuentro, Verónica Ruffo transmitió un mensaje de su padre, quien pidió que esta causa no se convierta en una lucha contra personas, sino en una defensa de la verdad, la justicia y el Estado de derecho.

La gobernadora Maru Campos estuvo acompañada por integrantes del Comité Plural y por el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien llevó un mensaje de solidaridad suscrito por exmandatarios estatales.