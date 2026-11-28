Seguramente alguna vez has escuchado una canción tan pegadiza que, incluso horas después, continúa reproduciéndose en tu mente. Una melodía que aparece mientras trabajas, caminas o realizas cualquier actividad cotidiana y que parece no querer abandonarte. Aunque puede resultar curioso o incluso desesperante, este fenómeno tiene una explicación relacionada con el funcionamiento de la memoria.

Se conoce como “gusano de oído” o Imagen Musical Involuntaria y consiste en la repetición espontánea de fragmentos musicales que el cerebro ha registrado previamente. Se trata de una especie de bucle mental en el que una melodía, un ritmo o incluso una pequeña parte de una canción se reproduce de manera automática, sin que la persona tenga la intención de recordarla.

De acuerdo con la explicación difundida en una infografía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando el cerebro escucha un ritmo particularmente pegajoso, puede conservarlo y reproducirlo una y otra vez, como si tuviera una grabadora interna que se activa por cuenta propia.

Así que la próxima vez que una canción se instale en tu cabeza y no encuentres la manera de dejar de tararearla, recuerda que no es una simple ocurrencia: es tu cerebro reproduciendo una melodía que logró quedarse en tu memoria, incluso cuando ya no está sonando.