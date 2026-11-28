El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ofreció disculpas a los trabajadores de la compañía luego de reconocer que incumplió el código de conducta interno y cometió lo que describió como “errores terribles”, en medio de la controversia que rodea su restitución dentro de la tecnológica.

La disculpa ocurre después de que surgieran señalamientos sobre presuntas relaciones extramatrimoniales que habría mantenido con empleadas de la empresa, así como cuestionamientos por sus supuestos vínculos con una mujer señalada como presunta espía china.

El caso ha colocado al directivo en el centro de la atención pública y ha generado cuestionamientos sobre su comportamiento y el cumplimiento de las normas internas de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica.

Aunque Huang reconoció haber cometido errores y expresó disculpas ante sus empleados, los señalamientos relacionados con las presuntas relaciones personales y los supuestos vínculos de espionaje deben distinguirse de hechos comprobados, mientras la controversia continúa generando repercusiones alrededor de su liderazgo.

Información de Reuters