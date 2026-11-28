México se encamina hacia una temporada invernal con más frentes fríos de lo habitual, en un periodo marcado por el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño, que podría influir en las condiciones meteorológicas del país durante los próximos meses.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre septiembre de 2026 y mayo de 2027 se contempla el ingreso de 56 sistemas frontales, seis más que el promedio histórico, establecido en 50.

La mayor actividad de estos fenómenos se concentrará entre noviembre y febrero, periodo en el que se estima la llegada de alrededor de 32 frentes fríos. Diciembre será el mes con mayor incidencia, con nueve sistemas previstos, seguido de enero, cuando se esperan ocho.

Este panorama anticipa una temporada de constantes descensos de temperatura en distintas regiones del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las condiciones propias del invierno, especialmente en las zonas donde el frío suele tener mayor impacto.