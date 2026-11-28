El talento sonorense volvió a destacar en la escena musical internacional. Carín León obtuvo el reconocimiento a Mejor Proyecto de Regional Mexicano durante la segunda jornada de los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, celebrada el pasado 26 de noviembre en la Ciudad de México.

El galardón reconoce el trabajo del intérprete y su aportación a uno de los géneros musicales más representativos de México, en una ceremonia que reunió a creadores, productores e intérpretes de diferentes países.

Los premios contemplaron producciones musicales publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual se evaluaron los proyectos que destacaron en la industria musical en español.

Tras recibir el reconocimiento, el cantante compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, @carinleonoficial, donde dio a conocer este nuevo logro en su trayectoria artística y celebró el reconocimiento a la música regional mexicana.

Información de El Imparcial