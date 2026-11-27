Especialistas en psicología del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), impartieron una plática preventiva a docentes de la Escuela Primaria Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante la actividad, se explicó la importancia de garantizar espacios seguros para niñas y niños, la prevención de los delitos sexuales, y la necesidad de identificar señales de alerta y situaciones de riesgo.

CEJUM Cuauhtémoc refrenda su compromiso para prevenir la violencia, y el fortalecimiento de la colaboración con las instituciones educativas para el desarrollo integral de las infancias.