“No lo he leído, ni lo voy a leer”: Sheinbaum sobre libro de Scherer; minimiza su posible impacto en Morena

Ciudad de México. “No lo he leído ni lo voy a leer porque aunque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, en nuestro caso como parte de un movimiento, hay que ser consecuentes siempre. Uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie mas que el pueblo, porque llegamos a transformar”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación al libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer.

Sin entrar a fondo sobre el contenido del libro, fue insistente en señalar que en este movimiento se debe ser consecuente, señalando que en muchos casos a la gente se le valora por lo que hace al final de la vida. Citó como ejemplo al periodista Jacobo Zabludovsky, quien trabajó en Televisa dando información vinculada al poder pero al final fue un periodista crítico.

Sheinbaum cuestionó -”por lo que he leído en los medios”-, la información que se presenta en el libro pero habrá que ver cuáles son las fuentes para afirmar muchos de los señalamientos que se realizan. Pero además “no por nada, pero con quién se escribe y la consecuencia de ello en términos de la transformación”.

Sobre el efecto que tendrá el libro para el movimiento, Sheinbaum desdeñó las consecuencias: “No creo que tenga mucho impacto, si tiene será en (la plataforma) X y en el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”.