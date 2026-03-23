No hay pleito, pero el PAN no funciona con amenazas, hoy la alianza es con la ciudadanía, responde Daniela Álvarez al PRI

Luego de que el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, reiterara que el Revolucionario Institucional está abierto a una posible alianza con el PAN, y que si no se logra esa coalición, la responsabilidad sería de Acción Nacional, su homóloga panista, Daniela Álvarez, reiteró que no existe pleito con los priistas, pero que el panismo no funciona con amenaza y que la alianza es con la ciudadanía.

“Aunque a veces soy franca además, he cuidado mucho mis opiniones y mis comentarios, pero yo sí de pronto veo un cierto tipo de amenaza. Nosotros no funcionamos con amenazas. Ya lo dijimos, ya insistimos. Nuestra principal alianza, nuestro objetivo es la ciudadanía”, afirmó Álvarez Hernández.

La dirigente estatal panista argumentó que “de pronto escucho justamente ese tipo de declaraciones donde dicen, pues es que si sumamos los votos del PAN con los votos del PRI nos va a dar, así no funciona la matemática política. Yo me pregunto cuántos ciudadanos, cuántos chihuahuenses no saben si van a votar por nosotros porque dependen de la alianza con otras fuerzas políticas en donde tenemos claro que no quieren, no quieren y nosotros vamos a hacer lo que los chihuahuenses digan, lo que los chihuahuenses vean que es una necesidad para que nosotros podamos seguir representando justamente a la ciudadanía, porque estamos enfocados ahorita en abrir las puertas a los ciudadanos, no en sentarnos, ya lo he dicho antes, a ver qué nos toca, a ver qué nos repartimos”.

“Yo respeto a todos los partidos políticos, nosotros estamos concentrados en lo propio. Yo vengo aquí a hablar del Partido Acción Nacional, no de alguna otra fuerza política. Qué bueno que haya otras fuerzas políticas que dediquen sus ruedas de prensa a hablar de Acción Nacional. Nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos buenas noticias, estamos ocupados justamente en ser esa opción para los chihuahuenses. Yo creo que ha quedado claro, no hay pleito, por supuesto que no, pero así no funciona el PAN, ni con amenazas, ni diciendo que si nosotros vamos a ser los responsables de las decisiones posteriores”, recalcó la presidenta del CDE.