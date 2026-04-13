No defraudó: Karol G debuta se corona en Coachella como la primera headliner latina de la historia

Karol G hizo historia como la primera headliner latina en Coachella 2026. El domingo 12 de abril cerró el fin de semana con un set que incluyó sus grandes hits y canciones nuevas.

Este domingo 12 de Abril, Karol G subió al escenario principal del festival Coachella y se convirtió en la primera headliner latina en la historia de sus 27 años. La Bichota cerró el primer fin de semana del festival en California con un performance histórico de aproximadamente hora y media.

Tras su debut en Coachella en 2022, Karol G regresó como cabeza de cartel para compartir el escenario principal con grandes figuras internacionales. Su presentación fusionó reggaeton, trap latino, salsa, mambo y elementos folclóricos, todo bajo una producción espectacular y un firme mensaje de representación latina. Su show fue uno de los más esperados de la noche, especialmente por sus fans de diversas partes del mundo que se reunieron en California para mostrar su apoyo a la colombiana en este momento tan importante su carrera.

El debut histórico de Karol G como primera headliner latina en Coachella

Karol G abrió su set con fuerza interpretando “LATINA FOREVA”, seguida de “Un gatito me llamó”, “OKI DOKI” y “Tá OK (Remix)”. El público enloqueció cuando llegó uno de sus mayores éxitos: “EL MAKINON”, que cantó junto a la invitada sorpresa, Mariah Angeliq.

Durante el concierto, Karol G conmovió al público con un mensaje cargado de orgullo por ser mujer y latina:“Soy la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella. Me siento inmensamente feliz y orgullosa, aunque, al mismo tiempo, siento que este reconocimiento llega tarde. Han tenido que pasar 27 años de festival para que una mujer latina sea headliner, pero esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad y de mi gente. Este momento es para todos los latinos que luchan día a día en este país; hoy estamos aquí representándolos. Antes de mí, hubo grandes artistas legendarios que abrieron el camino y me brindaron la oportunidad de estar en este escenario esta noche. Hacemos esto porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra música. Solo quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen, por favor. No sientan miedo, sientan orgullo”.

En su show hubo cambios de vestuario inspirados en su era Tropicoqueta, coreografías potentes, pirotecnia y elementos visuales coloridos. La Bichota interpretó también “S91”, “Tropicoqueta”, “Papasito” y un segmento especial con mariachis donde cantó “Son de la Negra” y “Ese hombre es malo”.

Invitados sorpresa y covers de la leyenda Gloria Stefan

Entre las canciones más populares que cantó Karol G destacaron grandes hits como “GATÚBELA”, “Bandida entrenada”, “Ojos Ferrari” y “Pam Pam” (junto al invitado Wisin). El momento más emotivo llegó con “MAMIII”, que interpretó junto a su amiga y colaboradora Becky G, acompañadas de mariachis, uno de los momentos más relevantes para los fans mexicanos que se encontraban ahí.

Otras canciones populares del setlist incluyeron “Que rico mambo” y un gran cierre con versiones de clásicos como “Mi Tierra” de Gloria Estefan y “Si antes te hubiera conocido”. La cantante también presentó una canción nueva junto al grupo Cigarettes After Sex.

A pesar de un ligero retraso en el horario, la presentación de Karol G conquistó al público y contó con una producción de primer nivel, a la altura de la de Sabrina Carpenter.

Karol G. (Emma McIntyre/Getty Images)

Con este concierto, Karol G no solo cerró en grande el primer fin de semana de Coachella, también abrió una nueva puerta para la representación latina en los escenarios más grandes del mundo.