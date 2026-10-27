Invita Marco Bonilla a participantes del foro “Ideas en Acción” a plasmar sus sueños y visión para Chihuahua

-Las mesas de trabajo reunieron a adultos mayores, personas en edad laboral y jóvenes universitarios para intercambiar propuestas y soluciones a los retos de la zona centro

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2026.- -Marco Bonilla convocó a las y los participantes del foro “Ideas en Acción”, organizado por Acción Nacional, a compartir sus sueños, propuestas y visión para el futuro de Chihuahua en un encuentro realizado en la capital del estado, que reunió a ciudadanos de distintas generaciones para analizar los problemas y plantear soluciones para Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán.

Las mesas integraron a adultos mayores, personas en edad laboral y jóvenes universitarios o recién egresados, así como integrantes de cámaras empresariales, sociedad civil, además de representantes de distintas etnias, que propiciaron el intercambio de experiencias y nuevas ideas con distintos enfoques.

Durante su mensaje, Marco Bonilla compartió que en Chihuahua se necesita garantizar el abasto de agua para las próximas décadas, mejorar el transporte público, completar las rutas troncales y reducir la saturación vehicular. También expresó su aspiración de que Chihuahua se convierta en referente latinoamericano en la industria aeronáutica, con el ensamblaje integral de aviones de pasajeros.

“Esos sueños que ustedes tienen, esos anhelos, sí son posibles”, afirmó. Añadió que para concretarlos se necesitan ideas, voluntad, trabajo en equipo y un gobierno dispuesto a escuchar y resolver.

También subrayó que las políticas públicas deben responder a las necesidades de cada región, pues sus actividades económicas y condiciones sociales son diferentes. Por ello, destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía para diseñar soluciones acordes con cada comunidad.

Invitó a los asistentes a plasmar todas sus propuestas, incluso aquellas que parezcan poco convencionales. Las ideas serán evaluadas para contribuir a la plataforma política de Acción Nacional y orientar las propuestas de sus futuros candidatos a diputaciones locales y federales, sindicaturas, presidencias municipales y la gubernatura.

Finalmente, ante la polémica sobre el futuro político del estado, Bonilla reiteró su compromiso con la defensa de Chihuahua y sus intereses. “Chihuahua no se entrega, Chihuahua no se rinde, Chihuahua no se doblega y mucho menos se arrodilla ante nada ni ante nadie”, expresó.