Marco Bonilla reta a Morena tras polémica por insulto: “Chihuahua no se arrodilla”

El alcalde con licencia de Chihuahua, Marco Bonilla respondió a las críticas de Morena y de su contrincante político, Cruz Pérez Cuéllar, luego de que se viralizara el intercambio que protagonizó durante el fin de semana con un medio de comunicación en una plaza comercial del periférico de la Juventud.

El episodio ocurrió cuando se le acercaron al panista con una actitud que Bonilla calificó como provocadora. Durante el encuentro, el exalcalde lanzó la expresión “que chingue su madre Morena”, lo que provocó reacciones entre integrantes y representantes de la Cuarta Transformación, quienes cuestionaron sus declaraciones.

Ante los señalamientos, Bonilla sostuvo que sus adversarios políticos se muestran ofendidos por sus palabras, pero, afirmó, no reaccionan con la misma intensidad ante las problemáticas que enfrentan pacientes con cáncer, madres buscadoras y personas que requieren atención médica. También pidió que, si existe algún señalamiento en su contra, sean las instancias judiciales las que determinen lo conducente.

“Chihuahua no se dobla, Chihuahua no se rompe, Chihuahua no se entrega y Chihuahua no se va a arrodillar ante nada ni ante nadie”, declaró, en un mensaje con el que defendió su postura frente a las críticas. La confrontación suma un nuevo capítulo a la disputa política entre el panismo y Morena en Chihuahua, en medio de los señalamientos cruzados entre Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar.