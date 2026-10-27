Liberan la caseta Sacramento pero cierran el paso a carga en la carretera a Jiménez

CHIHUAHUA, CHIH.— La Subdirección de Transporte del Centro SICT Chihuahua informó que al corte de las 19:30 horas se logró la reapertura total del tránsito en la caseta Sacramento, luego de que los manifestantes se retiraran del kilómetro 30+400 del tramo Chihuahua-El Sueco en la carretera federal 45.

En contraste con la liberación del acceso a la capital, la situación se complicó en el sur de la entidad. Sobre la carretera 49 Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del kilómetro 3 del tramo Jiménez-Zavalza, se instaló un bloqueo total para el transporte de carga y pasajeros, permitiendo únicamente el paso intermitente de vehículos particulares cada media hora.

La dependencia federal reiteró el llamado a los automovilistas a extremar precauciones por la presencia de unidades detenidas, prever demoras en sus trayectos y anticipar los tiempos de traslado mientras se mantiene el monitoreo de las protestas en las carreteras del estado.