Por jugar demasiado bien, vetan a niño de liga infantil de futbol en Florida

Un niño identificado como Nevada fue apartado de un torneo de futbol infantil en Winter Park, Florida, Estados Unidos, luego de que su habilidad con el balón desatara inconformidades entre padres de familia, quienes incluso recurrieron a la policía para expresar sus quejas.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los inconformes argumentaron que el menor retenía el balón durante demasiado tiempo y que los jugadores contrarios no conseguían arrebatárselo, situación que habría generado molestia durante los encuentros.

La controversia derivó en que Nevada fuera vetado de la liga, en un episodio que puso en discusión los criterios utilizados para regular la participación de los niños en competencias deportivas y la manera de manejar las diferencias de nivel entre jugadores de una misma categoría.

El caso también abrió el debate sobre el objetivo del futbol infantil, una etapa en la que el desarrollo de habilidades, el aprendizaje y la convivencia deberían ser fundamentales. Sin embargo, la información disponible no precisa la versión de los organizadores ni las disposiciones reglamentarias que habrían justificado la expulsión del pequeño.

Información de Agencias