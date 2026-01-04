‘Nicolasito’, hijo de Maduro, dijo estar bien tras la captura de su padre: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex presidente Nicolás Maduro, dijo estar “bien” y “tranquilo” tras los bombardeos estadunidenses que llevaron a la captura de su padre, y reiteró el llamado a la movilización, según un audio del parlamentario difundido este domingo 4 de enero.

El líder venezolano fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a Estados Unidos donde es acusado de terrorismo y narcotráfico.

¿Qué declaró el hijo del ex presidente?

Nicolás Maduro Guerra, diputado oficialista, conocido como Nicolasito, también aparece entre los acusados en una corte federal de Nueva York.

“Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de la dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles”, dijo Maduro Guerra en un audio que fue difundido por redes sociales.

Su equipo confirmó a la AFP la veracidad de la declaración.

“No van a poder (…), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, exclamó. “Estoy firme. Estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura”.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”, añadió, en medio de reportes sobre un supuesto espía dentro del círculo cercano de Maduro.

"La historia dirá quiénes son los traidores": habló Nicolás #Maduro Guerra, hijo del hoy reo Nicolás Maduro Moros. pic.twitter.com/GaXcckLrLO — El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) January 4, 2026

El chavismo comenzó a movilizar a su militancia desde el mismo sábado 3 de enero, poco después de conocerse la detención del gobernante izquierdista.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue propuesta por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela como la persona a cargo del país, ahora ejerce el poder de forma interina con apoyo de las fuerzas armadas.

Tras la intervención estadunidense, Rodríguez se pronunció en contra del operativo militar, declarando que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela, además de que aseguró que el país no sería colonia de ninguna nación.

“Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un “cambio de régimen”, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”, escribió en un comunicado.

Con información de Milenio