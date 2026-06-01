Localiza FEM a cuatro menores de edad que contaban con reporte de ausencia en Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente informa que fueron localizadas sanas y salvas las cuatro adolescentes que contaban con reporte de ausencia, esta tarde en el Libramiento Gómez Morín campo 22, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Derivado de la pronta activación del Protocolo Alba y las acciones de búsqueda y localización se logró restablecer la ubicación de las menores de edad.

Las adolescentes localizadas son:

E.X.O.V. de 13 años de edad.

C.V.R.S. de 11 años de edad.

Y.I.C.C. de 14 años de edad.

C.V.M. de 12 años de edad.

Una vez que fueron entrevistadas por personal ministerial, se corroboró su estado de salud, refirieron que su ausencia fue voluntaria y se descartó que hubieran sido víctimas de algún delito.

Está fiscalía agradece el apoyo y socialización por parte de la ciudadanía para la difusión de las pesquisas.