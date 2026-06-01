Red “Del Caballito” simuló operaciones y lavó más de 12 mil mdp, informa FGR

La red delictiva “Del Caballito”, recientemente desmantelada por autoridades federales, habría lavado más de 12 mil millones de pesos mediante distintas operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la falsificación de facturas, informó este lunes Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una breve conferencia realizada en las oficinas de la FGR en Santa Fe, explicó que la investigación contra esta red criminal llevaba al menos tres años y permitió detectar operaciones ilícitas y denuncias dispersas que fueron integradas con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades identificaron que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada en distintos estados del país, las cuales emitían facturas falsas, simulaban operaciones y evadían impuestos.

“De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red de “Del Caballito”x ascendería a más de 12 mil millones de pesos, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 del estado de Tlaxcala”, señaló Lara López.

El pasado viernes, la FGR informó sobre el desmantelamiento de la red criminal interestatal “Del Caballito”. Este lunes detalló que el operativo fue resultado de cateos simultáneos realizados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, así como de la ejecución de órdenes de aprehensión contra ocho personas, presuntamente encabezadas por Michael “N” y Salvador “N”.

Durante las diligencias fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos y dinero en efectivo en distintas divisas, entre ellas más de 1.2 millones de pesos, además de dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.