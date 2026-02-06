Nick Jonas revela las complicaciones que su hija Maltie Marie enfrentó al nacer: ‘Tuvieron que resucitarla’

En el podcast ‘On Purpose’, Nick Jonas habló sobre el nacimiento de su hija, quien pesó menos de 800 gramos, fue intubada y requirió 6 transfusiones de sangre.

El menor de los Jonas Brothers, Nick Jonas narró el complicado momento que él y su esposa, Priyanka Chopra, pasaron cuando su hija Maltie Marie nació: fue prematura y tuvo que ser resucitada e intubada al momento de nacer. La niña estuvo internada durante tres meses y medio en los que recibió transfusiones de sangre y recuperó peso.

Nick Jonas narra el complicado nacimiento de Maltie Marie

En 2021 y después de casi tres años de matrimonio, Nick Jonas y Priyanka Chopra decidieron tener una hija a través de una gestación subrogada. Se esperaba que Maltie naciera en abril de 2022, sin embargo, debido a complicaciones médicas, fue prematura y nació el 15 de enero de ese mismo año.

A través del podcast On Purpose de Jay Shetty, Nick Jonas contó que inesperadamente “recibimos una llamada de que sería antes”, por lo que se dirigieron al hospital. La niña nació prematura, pesó 1 libra y 11 onzas, que equivale a 765gr “y estaba morada básicamente”.

Hasta el momento, Nick y Priyanka solo tienen una hija. (Instagram – @priyankachopra)

El intérprete de Levels se refirió a los doctores de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que atendieron a su hija como ángeles y contó que “tuvieron que resucitarla en ese momento y se hicieron cargo de ella muy rápido, la intubaron y lo demás”.

Ni Nick Jonas, ni Priyanka Chopra habían hablado sobre este episodio de sus vidas. (Instagram – @priyankachopra)

Maltie Marie nació en época de Covid-19, razón por la que únicamente Nick Jonas y Priyanka Chopra podían estar en el hospital cuidando a la bebé: “Básicamente tomamos turnos de 12 horas en el hospital”. Para Nick, el cuidar a su hija durante ese momento fue algo muy difícil: “Era consolador y aterrador estar ahí todos los días y ver a otras familias pasando por situaciones similares”.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se turnaban para cuidar a su hija en el hospital. (Getty Images)

Maltie Marie logró recuperarse con el tiempo tal como narró Nick Jonas: “Ella peleó todos los días durante tres meses y medio y empezó a ganar peso lentamente. Después de 6 transfusiones de sangre ella estaba mejor y pudimos llevarla a casa”.

Recién este año, la familia Jonas Chopra viajó para celebrar el cumpleaños de Maltie Marie. (Instagram – @priyankachopra)

“Siento que ella sabe cómo llegó al mundo, cómo fue ese primer episodio de su vida, así que cada día es un regalo y en realidad lo puedes percibir en ella, en cómo se comporta y cómo todo es tan emocionante para ella”, así Nick Jonas describe que su hija está agradecida por haber sobrevivido.

La vida familiar de Maltie Marie y sus padres Nick Jonas y Priyanka Chopra

El pasado 15 de enero de 2026, Maltie Marie cumplió cuatro años y sus papás la celebraron en un viaje a las Islas Turcas y Caicos. A través de sus redes sociales, tanto Nick Jonas como Priyanka Chopra compartieron fotografías de su hija aunque siempre cubriendo su rostro para mantener privacidad.

Priyanka Chopra compartió esta fotografía para festejar el cumpleaños de Maltie Marie. (Instagram – @priyankachopra)

Desde la llegada de Maltie, la familia Jonas Priyanka ha compartido momentos muy especiales como cuando Maltie Marie fue al concierto de su papá y sus tíos, los Jonas Brothers, cuando convivió con su familia materna e incluso el Halloween de 2025, en el que pidió dulces junto a sus dos padres.

Maltie Marie ha acompañado a su papá durante los conciertos de los Jonas Brothers. (Instagram – @priyankachopra)

En el mismo podcast On Purpose, Nick Jonas describió a su hija como “magia en todos los sentidos de la palabra” y agregó que “me deja sin palabras cuando la veo e imagino su futuro, se que hará cosas increíbles. Me deja anonadado poder experimentar su magia”.