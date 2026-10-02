¡Ni perdón ni olvido! contingentes inician marcha desde la plaza de las Tres Culturas a 58 años de la matanza de Tlatelolco

Ciudad de México.“¡Ni perdón ni olvido!”, bajo esta consigna inició la marcha por los 58 años de la represión estudiantil en Tlatelolco. La movilización está encabezada por integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democrática, quienes portan una gran manta con el mensaje: “La soberanía se defiende con el pueblo”.



El contingente, que salió de la Plaza de las Tres Culturas, está conformado en su mayoría por estudiantes de diversas universidades, además de normalistas rurales, organizaciones solidarias y agrupaciones sindicales.



También hay una representación de padres y madres de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Avanza la marcha

La marcha, que se dirige al Zócalo, avanza entre algunos grupo de batucadas y consignas como “En mi voz vive la que a ellos les arrebataron”, “Podrán asesinar los cuerpos pero no los ideales”, “58 años tapando al Ejército”, y “El olvido está lleno de memoria”.



Algunos manifestantes ondean banderas de México, la UNAM, el IPN, de Palestina y con la imagen de Ernesto Che Guevara.



Aunque en la movilización no hay presencia de elementos policiacos, se observan algunos grupos en calles cercanas.



Entre algunos de los ex líderes del movimiento estudiantil de 1968, sobrevivientes, que encabezan la movilización son Félix Hernández Gamundi, y Víctor Guerra.

Jair Cabrera / La Jornada

Durante el avance algunos jóvenes realizaron pintas

Durante el avance de la movilización, algunos manifestantes con el rostro cubierto y vestidos de negro han hecho pintas en paredes, inmobiliario urbano y vallas antimotines que resguardan negocios: “Sedena abre tus archivos”, “2 de octubre no se olvida” y “+43”, son algunas de ellas.

Jair Cabrera Torres

Asimismo, en algunos puntos a lo largo de la marcha hay personal paramédico, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobierno capitalino.

La mayoría de los locales sobre Eje Central, desde Ricardo Flores Magón están con sus cortinas metálicas cerradas o tapiados con madera.

Así fue la concentración en Tlatelolco para la marcha del 2 de octubre

A la plaza de la Tres Culturas arribaron los primeros contingentes. Alistaron pancartas, en los que plasman consignas para exigir justicia o resaltar la responsabilidad del Ejército:

“¡No olvidamos!”, “¡Fue el Ejército!”, y “¡Ni perdón ni olvido!”.

Otros más ondean banderas de México, pero en las que los colores verde y rojo están sustituidos por el negro. También hay quienes se entretienen practicando el juego de la pelota prehispánico y realizan danzas tradicionales.

Todos se mezclan entre vendedores ambulantes que ofrecen alimentos o mercancía como gorras, playeras y pulseras.

Jair Cabrera Torres

El miércoles pasado en conferencia de prensa presentaron algunas de sus demandas, entre ellas la reactivación de la acción penal y el reinicio de los juicios en contra de los responsables de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Destacaron que los procesos de justicia se detuvieron desde el 26 de marzo de 2009.

En tanto, el Partido Comunista de México denunció en un comunicado que este viernes ocurrió antes de la marcha “la ilegal detección de 8 militantes del Partido Comunista de México y el Frente de la Juventud Comunista, en el centro histórico de la Ciudad de México”.

Según dicho partido, “la detención se realizó de manera ilegal, violenta e injustificada, por parte de la Policía de la Ciudad de México, cuando nuestros camaradas se dirigían a la plaza de las 3 Culturas en Tlatelolco, en un acto de represión preventiva dirigida contra el movimiento popular y estudiantil en esta jornada de protesta”.

De acuerdo con el boletín, “entre los detenidos y golpeados se encuentra el camarada Miguel Uribe, miembro del Buró Político del PCM, el camarada Ernesto Santrich Secretario Político de la FJC, y los camaradas Agatha, Esteban, Aarón y Raymundo de la FJC. Además de la detención, la policía requisó banderas, megáfonos y mantas dirigidas hacia la movilización de la tarde”.