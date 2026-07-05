Manifestantes cuestionan a Cuauhtémoc Blanco y vandalizan su camioneta

Cuauhtémoc Blanco fue encarado por manifestantes y su camioneta vanzalizada cuando intentaba dirigirse al Estadio Ciudad de México para el partido México vs Inglaterra.

Ente gritos de “corrupto de mierda”, “vete a la verga” y “asesino” también le hicieron varias pintas en su camioneta negra tipo Suburban.

Manifestantes contra el Mundial 2026 bloquearon calles rumbo al Estadio Banorte e hicieron retornar al exfutbolista y político, quien portaba su camiseta de México con el número 10.

Al momento, se desconoce si Cuauhtémoc Blanco logró llegar al Estadio Banorte o Estadio Azteca por otra ruta.

Cuauhtémoc Blanco tiene conato de enfrentamiento con manifestantes

Cuauhtémoc Blanco se bajó de la camioneta ante las pintas, así como uno de sus acompañantes, pero policía de la CDMX evitó un enfrentamiento directo.

Posteriormente subió a su camioneta negra tipo Suburban y los manifestantes increparon a la policía por evitar el enfrentamiento.

Activistas por Samir Flores encaran a Cuauhtémoc Blanco y le impiden paso al México vs Inglaterra

“Samir vive” fue otro de los gritos que se escucharon en referencia al asesinato de Samir Flores, activista contra la Termoeléctrica de Huesca.

Cuando ocurrió el asesinato el 20 de febrero de 2019, Cuauhtémoc Blanco era gobernador del estado de Morelos.