Negligencia e indolencia del gobierno federal, cobraron vidas en el Tren Interoceánico: Villalobos

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos, condenó el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, un hecho que puso en riesgo la vida de aproximadamente 250 personas, dejó un saldo de 13 personas sin vida y que, afirmó, evidencia la falta de planeación, mantenimiento y responsabilidad del gobierno federal.

El legislador priista señaló que este proyecto, presentado como una obra emblemática de Morena y al que se le han destinado miles de millones de pesos, hoy demuestra las consecuencias de la improvisación y la negligencia con la que se gobierna. Advirtió que no existen controles adecuados ni una supervisión seria que garantice la seguridad de quienes utilizan esta infraestructura.

Villalobos afirmó que el descarrilamiento no puede minimizarse ni tratarse como un accidente aislado, ya que refleja un patrón de opacidad, propaganda y desorden en la ejecución de obras públicas por parte del gobierno federal.

En ese sentido, subrayó que desde el PRI se exige una investigación a fondo, transparente y sin encubrimientos, así como el castigo a los responsables. Reiteró que el partido no se quedará callado mientras se pone en riesgo la vida de las personas y se dilapidan los recursos públicos.

“Morena ha dejado claro que gobierna desde la improvisación y la irresponsabilidad. Cuando no hay rumbo, ni capacidad, ni compromiso con la seguridad, las consecuencias son graves y las paga la gente. México no merece un gobierno que juega con la vida de las personas”, concluyó