Naruto anuncia nuevo manga y anime Naruto x Ninku en NYCC

El panel “NARUTO: What’s Next?Opens in a new tab” en la Comic-Con New York 2026 anunció hoy una serie de nuevos proyectos para la franquicia de NarutoOpens in a new tab, incluyendo un nuevo manga dibujado por su creador Masashi Kishimoto, una nueva serie limitada de anime y más.
Un nuevo manga dibujado por Masashi Kishimoto, titulado Naruto Shadow Rising, fue anunciado en el panel junto con el lanzamiento de un súper avance corto. Se espera que se revelen detalles adicionales sobre el nuevo manga en el panel de Naruto en la Jump Festa 2027, evento que se llevará a cabo del 19 al 20 de diciembre.
En el panel también se anunció una nueva serie limitada de anime Naruto x Ninku, acompañada del lanzamiento de un avance corto y una imagen promocional clave. Los creadores de ambos mangas supervisarán el anime, con Noriyuki Abe como director en Studio Pierrot, Tetsuya Nishio como director en jefe de animación y diseñador de personajes, Nozomi Fukui como asistente de dirección, Hinatasho acreditado en la historia, junto a Yasuharu Takanashi, -Yaiba- y Yusuke Honma en la música. La serie limitada constará de cuatro episodios. Al momento de redactar esta nota, no se anunció una fecha de estreno.
Un “PROJECT RASENGAN”, destinado a trazar el “futuro a mediano y largo plazo de Naruto en varios campos como manga, anime, cartas, juegos y más”, también fue revelado durante el panel, proyectando y anticipando proyectos hasta 2029. Al término del panel, cuatro de las ocho casillas fueron señaladas como parte del proyecto (vistas arriba).
El panel también reveló el lanzamiento a nivel mundial del juego Naruto Mobile, cuyos detalles adicionales se darán a conocer en Jump Festa a finales de este año. El juego para móviles se lanzó originalmente en China en 2016.
Por su parte, Naruto Card Game también anunció un lanzamiento mundial para junio de 2027, revelando tres barajas de inicio (starter decks) y el primer paquete de refuerzo (booster pack). También se espera que se revelen más anuncios sobre el juego de cartas durante la Jump Festa.
Con información de Crunchyroll