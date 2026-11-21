El nadador de resistencia británico, Lewis Pugh cruza nadando el estrecho de Ormuz para poner de relieve las «devastadoras consecuencias medioambientales de la guerra» entre Irán y EU.

El británico Lewis Pugh, “padrino de la ONU para los océanos”, anunció el sábado haber cruzado a nado el estrecho de Ormuz para denunciar “las devastadoras consecuencias medioambientales de la guerra” entre Irán y Estados Unidos.

“La guerra provoca inmensos sufrimientos humanos. Se pierden vidas, se rompen familias y se destruyen hogares. Pero hay otra víctima que recibe muy poca atención: la naturaleza misma”, escribió Pugh en su sitio web.

El nadador británico-sudafricano, de 56 años, es conocido por sus iniciativas extremas para alertar a la opinión pública sobre la necesidad de preservar los ríos, los mares y los océanos del planeta.

Esta semana Pugh cruzó el estrecho de Ormuz en tres días.

“Apenas 30 minutos después del inicio de mi travesía a nado, un petrolero fue alcanzado a unos pocos kilómetros de allí. Las explosiones sacudieron el mar a mi alrededor”, escribió.

“Las consecuencias ambientales de esta guerra se sentirán durante generaciones”, subraya.

El estrecho de Ormuz es “mucho más que una vía marítima esencial para el comercio mundial”, escribe el nadador. Es “uno de los lugares más hermosos que he visitado jamás”.

Menciona las “montañas majestuosas, los arrecifes de coral, los bosques de manglares” así como los delfines, las tortugas y los dugongos que viven en el estrecho.

Su mensaje es “sencillo”: “Pongan fin a los combates. Abran el estrecho. Limpien la contaminación”.

En las fotografías publicadas el sábado en las redes sociales, se le ve zambulléndose en el agua con bañador, gafas de natación y un gorro con el logotipo de la ONU.