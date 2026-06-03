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Nace la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico

Con el propósito de conectar, visibilizar y fortalecer los espacios dedicados a la educación y participación pública en ciencia y tecnología en el país, Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigaciónanuncian este miércoles el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR).

ReCiTe PR surge como una plataforma colaborativa que busca visibilizar y promover los recursos, programas y eventos de los museos y centros de ciencia y tecnología, facilitar alianzas estratégicas, fortalecer capacidades, el intercambio de buenas prácticas e impulsar el turismo científico y cultural a través del acceso equitativo a experiencias de aprendizaje en ciencia y tecnología para personas de todas las edades en Puerto Rico.

La iniciativa fue presentada tras un proceso de diálogo entre organizaciones cofundadoras comprometidas con la educación y participación pública en ciencia y tecnología, y quienes sentaron las bases para una agenda común.

“Puerto Rico cuenta con instituciones extraordinarias que inspiran curiosidad y convierten la ciencia en una experiencia accesible y relevante para nuestras comunidades. Con ReCiTe PR, estamos creando una estructura colectiva para amplificar ese impacto, aprender unas organizaciones de otras y asegurar que más personas puedan verse reflejadas en la ciencia y la innovación”, expresó Greetchen Díaz, directora ejecutiva de CienciaPR, mediante comunicado de prensa.PUBLICIDAD

Por su parte, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, destacó la importancia de fortalecer este ecosistema: “Los museos y centros de ciencia son motores de inspiración, descubrimiento y desarrollo económico basado en conocimiento. Nos honra apoyar una red que impulsará la colaboración entre instituciones y expandirá el acceso de nuestras comunidades a experiencias educativas transformadoras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”.

Representantes de las organizaciones cofundadoras de ReCiTe PR participaron del lanzamiento oficial.
Representantes de las organizaciones cofundadoras de ReCiTe PR participaron del lanzamiento oficial. (Suministrada)

Durante el lanzamiento oficial, participaron representantes de las organizaciones cofundadoras: Para la Naturaleza, EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), Parque de las Ciencias by Toro Verde, Museo de Historia Natural de Puerto Rico, Casa Pueblo de Adjuntas, el Museo de Zoología y el Herbario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Arecibo C3 y los laboratorios de los programas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación.

Invitación a unirse

ReCiTe PR hizo un llamado a museos de ciencia, tecnología, naturaleza o historia natural, centros comunitarios con programas de base científica, parques ecoturísticos con componentes educativos, jardines botánicos y arboretos, centros de investigación con oferta educativa a estudiantes y al público general y programas móviles educativos de impacto comunitarioa unirse a esta iniciativa.

También, empresas, fundaciones privadas y agencias o programas gubernamentales fueron invitados a ser miembros de apoyo.

Las organizaciones interesadas pueden obtener más información en este enlace.

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