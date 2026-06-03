Nace la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico

Con el propósito de conectar, visibilizar y fortalecer los espacios dedicados a la educación y participación pública en ciencia y tecnología en el país, Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigaciónanuncian este miércoles el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR).

ReCiTe PR surge como una plataforma colaborativa que busca visibilizar y promover los recursos, programas y eventos de los museos y centros de ciencia y tecnología, facilitar alianzas estratégicas, fortalecer capacidades, el intercambio de buenas prácticas e impulsar el turismo científico y cultural a través del acceso equitativo a experiencias de aprendizaje en ciencia y tecnología para personas de todas las edades en Puerto Rico.

La iniciativa fue presentada tras un proceso de diálogo entre organizaciones cofundadoras comprometidas con la educación y participación pública en ciencia y tecnología, y quienes sentaron las bases para una agenda común.

“Puerto Rico cuenta con instituciones extraordinarias que inspiran curiosidad y convierten la ciencia en una experiencia accesible y relevante para nuestras comunidades. Con ReCiTe PR, estamos creando una estructura colectiva para amplificar ese impacto, aprender unas organizaciones de otras y asegurar que más personas puedan verse reflejadas en la ciencia y la innovación”, expresó Greetchen Díaz, directora ejecutiva de CienciaPR, mediante comunicado de prensa.PUBLICIDAD

Por su parte, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, destacó la importancia de fortalecer este ecosistema: “Los museos y centros de ciencia son motores de inspiración, descubrimiento y desarrollo económico basado en conocimiento. Nos honra apoyar una red que impulsará la colaboración entre instituciones y expandirá el acceso de nuestras comunidades a experiencias educativas transformadoras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”.

Representantes de las organizaciones cofundadoras de ReCiTe PR participaron del lanzamiento oficial. (Suministrada)

Durante el lanzamiento oficial, participaron representantes de las organizaciones cofundadoras: Para la Naturaleza, EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), Parque de las Ciencias by Toro Verde, Museo de Historia Natural de Puerto Rico, Casa Pueblo de Adjuntas, el Museo de Zoología y el Herbario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Arecibo C3 y los laboratorios de los programas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación.

Invitación a unirse

ReCiTe PR hizo un llamado a museos de ciencia, tecnología, naturaleza o historia natural, centros comunitarios con programas de base científica, parques ecoturísticos con componentes educativos, jardines botánicos y arboretos, centros de investigación con oferta educativa a estudiantes y al público general y programas móviles educativos de impacto comunitarioa unirse a esta iniciativa.

También, empresas, fundaciones privadas y agencias o programas gubernamentales fueron invitados a ser miembros de apoyo.

Las organizaciones interesadas pueden obtener más información en este enlace.