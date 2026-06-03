Alerta Condusef tras incremento de fraudes electrónicos en Chihuahua

Wendy Pérez Ceballos, titular de la Unidad de Atención BA8 de la Condusef; dio a conocer que los fraudes electrónicos en Chihuahua se han elevado.



La funcionaria federal expresó que los que han incrementado son los mensajes de texto y correo electrónico par que las personas caigan en error.

Explicó que los defraudadores envían mensajes muy formales para que ingresen a un link para robar la información.

Dejó claro que los bancos no envían ese tipo de ligas, por lo que pide Codusef eliminarlos de inmediato y comunicar a la institución bancaria. Y es que agregó que ha habido personas que al interponer quejas, aseguran que es el mismo número del banco quien emite estos mensajes.