Madrid. Leo Messi, a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, fue reconocido con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en el además de tomar en cuenta su virtuosismo con el balón también se destacó su labor de ayuda social, sobre todo a los colectivos más vulnerables y a los niños. El astro argentino agradeció el prestigioso premio y aseguró que “ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguro soñando”.

El jurado, formado por deportistas de distintas disciplinas, destacó en el acta de concesión que Messi destaca “además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del futbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Tras conocer la noticia, el propio futbolista envió un mensaje desde Kansas, Estados Unidos, donde se encuentra en estos momentos en la preparación previa al Mundial de Futbol, y señaló que “quiero

agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”.

Además afirmó que “siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino. Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”.

El nombre completo de Leo Messi es Lionel Andrés Messi Cuccittini, quien nació el 24 de junio

de 1987 en Rosario, Argentina. Desde muy joven mostró una extraordinaria habilidad para el futbol, formándose en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell’s Old Boys. A los trece años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a La Masía, la cantera del FC Barcelona, institución en la que completó su formación deportiva y personal.

Su talento excepcional le permitió debutar con el primer equipo en 2004, iniciando una trayectoria profesional que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, según los expertos. Durante más de quince años en el club catalán, Messi consolidó una carrera marcada por una calidad técnica excelente y una capacidad goleadora extraordinaria. Tras su etapa en Barcelona, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y, posteriormente, en el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer al que actualmente sigue vinculado. Al mismo tiempo, ha sido un referente de la Selección Argentina, con la que ha alcanzado algunos de los mayores logros del futbol internacional.

Es considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona, y protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del futbol europeo con treinta y cinco trofeos entre 2005 y 2021. Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro títulos de la UEFA Champions League, diez ediciones de La Liga, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

También es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la Selección argentina, de los cuales destacan en su palmarés dos Copas América y, especialmente, el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, logro que consolidó definitivamente su legado deportivo.

En esta edición concurría al galardón de los Deportes un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades. Este ha sido el sexto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden

este año. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades al estudio de animación japonés Studio Ghibli, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega) y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Letras y Concordia.