“Es extraño”: Briguite Granados reta a dirigente del PAN que revele cómo se enteró que EU le canceló la visa

Después de confirmar que las autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron su visa, la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, pidió a su homóloga del PAN, Daniela Álvarez, a que revele cómo se enteró de esa información, cuando se trata de “información confidencial”.

“Las presiones no nos van a callar. Reto a Daniela Álvarez, preguntarle cómo es que sabe esa información, ni mi familia la sabía. Están tan desesperados que no pueden solitos, que al parecer ya están pidiendo ayuda de los Estados Unidos para ganar las elecciones”, recalcó Granados de la Rosa.

Granados de la Rosa informó que fue el pasado 29 de mayo, cuando intentó cruzar de Ciudad Juárez a El Paso a través del Puente Internacional Santa Fe, y en ese momento la pasaron a una segunda revisión, en donde las autoridades migratorias de Estados Unidos le notificaron que le cancelarían su visa debido a un multa de tránsito ocurrida hace 10 años en el estado de Nuevo México.

La dirigente estatal morenista añadió que le resultó rara esta acción por parte de Estados Unidos, pues apenas hace dos años renovó su visa y jamás le notificaron algo al respecto, por lo que señaló que bien pudiera tratarse de situaciones políticas.