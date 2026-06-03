Confirma dirigente estatal de Morena que EU le canceló su visa, dice que no cederá a “presiones”

Luego de que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, revelara durante una rueda de prensa en Ciudad Juárez, que Estados Unidos le retiró la visa a su homóloga de Morena, Briguite Granados, la dirigente morenista dijo que, efectivamente, su visa le fue cancelada, sin embargo, resaltó que no se trató de un problema legal.

Granados de la Rosa informó que fue el pasado 29 de mayo, cuando intentó cruzar de Ciudad Juárez a El Paso a través del Puente Internacional Santa Fe, y en ese momento la pasaron a una segunda revisión, en donde las autoridades migratorias de Estados Unidos le notificaron que le cancelarían su visa debido a un multa de tránsito ocurrida hace 10 años en el estado de Nuevo México.

La dirigente estatal morenista añadió que le resultó rara esta acción por parte de Estados Unidos, pues apenas hace dos años renovó su visa y jamás le notificaron algo al respecto, por lo que señaló que bien pudiera tratarse de situaciones políticas.

“Para aclarar lo que la señora Daniela Álvarez expresó hace algunas horas. El pasado viernes 29 de mayo, alrededor de las 7 de la tarde, intenté cruzar a Estados Unidos como lo he hecho durante años. Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión. Y ya en las oficinas se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en el estado de Nuevo México. Resulta extraño que hace apenas dos años renové mi visa y durante el proceso de entrevista con las autoridades consulares nunca se me señaló observación alguna relacionada con este asunto”, señala el posicionamiento que leyó Briguite Granados al iniciar la rueda de prensa que ofreció esta tarde para oficializar que su visa le fue cancelada.