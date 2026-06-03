Corea del Norte revela una nueva planta de producción de combustible para bombas nucleares

Seúl. Corea del Norte presentó este jueves (hora local) una nueva instalación para producir combustibles para bombas nucleares, y el líder Kim Jong Un anunció planes para reforzar “exponencialmente” las fuerzas nucleares del país.

La agencia oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) informó que la instalación utilizaba “la tecnología más exquisita”, pero no ofreció más detalles, como dónde se encuentra y cuándo comenzó a operar. Fotos de medios estatales mostraron lo que parecía ser una gran sala de centrifugadoras, lo que indica que la planta probablemente se utiliza para enriquecer uranio de grado armamentístico.

La divulgación de la nueva fábrica coincide con las reiteradas promesas de Kim de ampliar su programa de armas nucleares para hacer frente a lo que calificó como crecientes amenazas militares lideradas por Estados Unidos.

La KCNA indicó que Kim visitó la instalación nuclear el miércoles para informarse sobre sus índices de operación y su plan de producción a largo plazo.

Según la KCNA, Kim afirmó que la urgencia de reforzar el poder disuasorio nuclear de guerra del país, tanto en calidad como en cantidad, ha aumentado debido a las confrontaciones con “los rivales más brutales”, en aparente referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. Además, mencionó otras amenazas y crisis no especificadas como motivo para aumentar la capacidad nuclear de Corea del Norte, señaló la agencia.