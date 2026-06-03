“Es quien promueve la mayor cantidad de votos”: JL Villalobos aplaude que reforma electoral de MC, Verde y PT también proponga que candidato a alcaldía encabece lista de regidurías

Luego de que los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Verde y PT presentaron ayer su reforma a la Ley Electoral del Estado, en la que destaca que el candidato a la Presidencia Municipal sea quien encabece la lista de regidurías y aunque pierda, logre un espacio en el Cabildo, el diputado priista José Luis Villalobos, recordó que esa propuesta es similar a la que presentó su Grupo Parlamentario hace unos días y consideró que es correcta, pues es el candidato o candidata a las alcaldías “quien promueve la mayor cantidad de votos”.

“Respecto a la iniciativa de reforma electoral que presentan el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PT, me parece una propuesta interesante, una propuesta que en principio busca armonizar lo que estamos obligados como estado, atender lo dispuesto por la reforma electoral federal, una reforma muy lamentable, el PRI lo ha manifestado, el PRI lo ha dicho de manera muy contundente, no debió haberse dado, no había condiciones y no era el momento, hay otras prioridades para el país. Pero bueno, la propuesta que ellos hacen va en función de armonizar lo que tenemos que armonizar”, resaltó Villalobos García.

El legislador del Revolucionario Institucional y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, destacó que “la parte que proponen respecto a que exista la posibilidad de que quien encabece la candidatura a la alcaldía, hombre o mujer, tenga la posibilidad de formar parte de la lista de representación proporcional en caso de que el resultado no los favorezca al momento de la elección, va en el mismo sentido de lo que hemos propuesto nosotros desde el Partido Revolucionario institucional, una propuesta también que planteamos hace ya algunas semanas respecto a esta posibilidad, y creemos que quien lleva la responsabilidad de encabezar la candidatura, tiene la carga política, tiene la carga de imagen y es quien de alguna manera promueve la mayor cantidad de votos que se llevan a la elección al Ayuntamiento, independientemente que vaya en una planilla acompañado por regidoras y regidores”.

Por lo que Villalobos argumentó que “es una posibilidad que se le abre al partido de ejercer su derecho de autoorganización y autodeterminación, pero si el partido determina que sea alguien más quien encabece la lista de regidores de representación proporcional, no necesariamente tiene que ser este candidato candidato, es una oportunidad y una posibilidad que se abre con esta reforma y yo veo bien que estos tres partidos también apoyen, a través de su propia iniciativa, este planteamiento que hace el Partido Revolucionario Institucional”.