Las grandes fortunas de las estrellas del Mundial 2026

Las principales estrellas que buscarán conquistar la Copa del Mundo también destacan fuera de las canchas por sus millonarios patrimonios.

A unos días de que comience la Copa del Mundo de 2026, las principales figuras del futbol internacional no solo destacan por su talento dentro de la cancha, sino también por las impresionantes fortunas que han acumulado gracias a contratos multimillonarios, patrocinios e inversiones empresariales.

Los jugadores más ricos del Mundial

Además de brillar en la cancha, varios de los futbolistas que jugarán en el Mundial este año destacan por sus impresionantes fortunas, consolidándose entre los deportistas más ricos y mejor pagados del mundo.

Según datos de Forbes, Cristiano Ronaldo se mantiene como uno de los futbolistas mejor pagados con ingresos superiores a los 216 millones de dólares por temporada, resultado de su salario como futbolista y sus millonarios acuerdos publicitarios.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Lionel Messi también continúa entre los deportistas más rentables. Su contratación con el Inter Miami no solo incrementó sus ingresos personales, sino también el valor del equipo dentro de la liga, que actualmente está valuada en alrededor de 1,450 millones de dólares.

Lionel Messi (Getty Images)

Por su parte, Kylian Mbappé se consolidó como un referente del futbol europeo, respaldado por contratos deportivos y comerciales que lo colocan entre los atletas mejor pagados del mundo con ganancias que superan los 250 millones de dólares.

Kylian Mbappé (David Ramos/Getty Images)

La nueva generación de futbolistas mejor pagados

De cara al Mundial 2026, son los futbolistas más jóvenes quienes están acaparando la atención gracias a su impresionante valor en el mercado.

Lamine Yamal (Getty Images)

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland cuentan con valor en el mercado de 200 millones de euros cada uno, ubicándose entre los jugadores más cotizados de la Copa del Mundo.

Erling Haaland (Getty Images)

Estas cifras reflejan tanto su rendimiento deportivo como el potencial comercial que representan para clubes y patrocinadores.

Detrás de ellos aparece otro grupo de figuras que también llegan al Mundial de 2026 con valoraciones millonarias. El brasileño Vinícius Júnior y el español Pedri González comparten una cotización de 150 millones de euros, reflejo de su importancia tanto en sus clubes como en sus respectivas selecciones.

Vinicius Junior (Getty Images)

Muy cerca se encuentran el inglés Jude Bellingham y el frances Michael Olise, ambos valorados en 140 millones de euros.

Pedri González (Instagram)

La lista de los jugadores más cotizados rumbo a la Copa del Mundo la completan el alemán Jamal Musiala, el inglés Bukayo Saka y el uruguayo Federico Valverde, quienes cuentan con un valor de mercado estimado en 120 millones de euros cada uno.

Jamal Musiala (Getty Images)

Su presencia confirma que el talento joven domina el panorama internacional y que muchas de las principales figuras del próximo Mundial aún tienen varios años por delante para seguir aumentando su valor dentro y fuera de la cancha.

Santiago Giménez, la carta más valiosa de México

En el caso de la Selección Mexicana, el delantero Santiago Giménez es actualmente el futbolista nacional con mayor valor de mercado rumbo a la Copa del Mundo.

Santiago Gimenez (Getty Images)

Según Transfermarkt, el jugador del AC Milan está valuado en aproximadamente 20 millones de euros, cifra que lo coloca como una de las principales figuras del equipo Tricolor y una de las grandes apuestas de México para el mundial que se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.