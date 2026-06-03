Es claro que hay grupos de EU que quieren intervenir en las elecciones en Chihuahua, dice dirigente de Morena tras confirmar que EU le canceló su visa

La dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, aseguró que “es claro que hay grupos de Estados Unidos que quieren intervenir en el proceso electoral de Chihuahua”, luego de que confirmar que las autoridades migratorias del vecino país le cancelaran su visa.

“No quiero hacer una declaración irresponsable sin las pruebas y los argumentos necesarios, como sí lo hace la oposición. Lo que sí es que, por supuesto, nos parece extraño que sea en estos momentos”, argumentó Granados de la Rosa.

En referencia al reportaje de un medio estadounidense de que los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, son presuntamente investigados por autoridades de los Estados Unidos, la dirigente estatal de Morena dijo que “salieron ya los dos gobernadores a aclarar que es completamente falso, que ellos mantienen su visa y, bueno, pues que no hagamos caso a todo lo que sale por parte de estos medios de comunicación”.

Al cuestionarle si es injerencia por parte de Estados Unidos en la política interna de México, la dirigente morenista señaló que “esperemos que no sea así. Si es así, vamos a seguir señalando y vamos a defender nuestra soberanía nacional. Si ese es el costo que debemos pagar por defender nuestra soberanía, sin ningún problema lo afrontaremos. Me parece que es muy claro que hay grupos en Estados Unidos que quisieran hacerlo (intervenir en las elecciones), pero lo que no saben es que no hay un pueblo muy despierto, que tenemos una Presidenta (Claudia Sheinbaum) que es respaldada y admirada por millones de mexicanos y que no vamos a permitir ningún tipo de injerencia. En México decidimos los mexicanos”.