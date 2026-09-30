Murió Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado y exboxeador mexicano

El empresario, político y exboxeador Jorge Kahwagi falleció a los 58 años de edad, de acuerdo con el actor Roberto Palazuelos.

A través de su cuenta de redes sociales, el llamado “Diamante Negro” expresó su tristeza por la partida de su amigo.

La LIX Legislatura del Congreso de la Unión (2003-2006) fue un periodo clave en la carrera política de Jorge Kahwagi Macari. Durante este tiempo, se desempeñó como diputado federal, donde participó en diversas comisiones y debates de relevancia nacional. Su figura pública, que siempre combinó su faceta de empresario, deportista y político, lo convirtió en uno de los legisladores más mediáticos de su época.