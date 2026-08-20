El Poder Judicial del Estado de Chihuahua rendirá su Informe de Labores el próximo 26 de agosto

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevará a cabo el próximo miércoles 26 de agosto, a las 17:00 horas, la Sesión Pública Extraordinaria y Solemne en la que la Magistrada Presidenta Marcela Herrera presentará el Informe de Labores 2026.

El acto tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones Expo Chihuahua, ubicado en Avenida Tecnológico #1900, y contará con la presencia de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial.

Durante la ceremonia, la Magistrada Presidenta dará a conocer los principales resultados de un año de trabajo orientado a consolidar una justicia más cercana, humana, eficiente y accesible, bajo el eje institucional “Justicia cercana a ti”.

Entre los principales avances se encuentran el fortalecimiento de programas que acercan los servicios de justicia a la ciudadanía en los distintos municipios del estado, como Justicia Cercana y Soy Legal, así como las acciones emprendidas para fortalecer la Defensoría Pública y garantizar un mayor acceso a la representación jurídica.

El informe también contemplará los resultados alcanzados en materia de dignificación de la labor judicial, incluyendo mejoras salariales para el personal y la adecuación y optimización de espacios de trabajo, con el propósito de generar condiciones más dignas y eficientes para quienes integran el Poder Judicial.

Asimismo, se presentarán los avances en modernización y transformación digital, mediante nuevos mecanismos y módulos de atención que permiten agilizar trámites, mejorar los servicios y reducir tiempos de espera para las personas usuarias del sistema de justicia.

Otro de los aspectos que serán abordados corresponde al fortalecimiento de la operatividad institucional, entre ellos la mejora en los procesos de atención y servicio de la Unidad de Notificadores.

Con la presentación de este informe, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con una justicia transparente, innovadora, eficiente y cercana a la ciudadanía, dando cuenta públicamente de los resultados y acciones desarrolladas durante este periodo.