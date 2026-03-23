Mujer rarámuri resulta lesionada tras atropello en cruce del centro

Chihuahua, Chih.– Una mujer perteneciente a la etnia rarámuri resultó con lesiones leves luego de ser atropellada la tarde de este lunes en el cruce de las avenidas Niños Héroes e Independencia, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer cruzaba por el paso peatonal mientras consumía alimentos cuando fue impactada por el conductor de una camioneta Chevrolet Colorado, quien presuntamente no logró verla a tiempo. Tras el golpe, la víctima fue derribada al pavimento, sufriendo únicamente golpes menores.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.