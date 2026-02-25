Paola Carreón sería la nueva subdirectora administrativa de la DSPM

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que una mujer policía podría asumir la Subdirección Administrativa de la corporación, como parte de los ajustes internos que se analizan al interior de la dependencia.

Se trata de Paola Carreón Blanco, quien trabaja en la Subdirección antes mencionada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuyo perfil fue presentado dentro de una serie de propuestas elaboradas en coordinación con el gabinete municipal.

El titular de la corporación explicó que sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador de Gabinete, en la que se revisaron distintos perfiles que actualmente forman parte de la institución. Destacó que la intención es fortalecer el área administrativa con personal que ya conoce el funcionamiento interno de la Dirección y cuenta con experiencia operativa y administrativa.

“Estamos haciendo varias propuestas de perfiles que ya se encuentran dentro de la Dirección trabajando con nosotros; son perfiles muy fuertes en relación con la experiencia y el manejo de los temas propios de la seguridad pública municipal”, señaló.

Indicó que la propuesta busca que sea una compañera quien encabece esta Subdirección, área que calificó como fundamental para el correcto funcionamiento de la corporación, debido a que desde ahí se coordinan procesos administrativos, recursos humanos, materiales y financieros.

El director precisó que el nombramiento aún no se ha formalizado, pero adelantó que una vez que se concrete el proceso interno se dará a conocer oficialmente quién quedará al frente de la Subdirección Administrativa.

Con este posible nombramiento, la DSPM avanzaría en la inclusión de más mujeres en puestos estratégicos dentro de la estructura de mando de la corporación municipal.