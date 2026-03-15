Mujer ebria choca vs trailer en carretera a Aldama

Una conductora provocó un fuerte choque con un trailer esto en la carretera Chihuahua a Aldama, se dice que la mujer conducía bajo los influjos del alcohol y es elemento de la policía estatal, se encontraba en su día de descanso.

El hecho se registro en el kilómetro 3 de la carretera que conduce de Chihuahua a Aldama cuando el tráiler de la empresa baco transportadora y la conductora de un vehículo Nissan Tsuru chocaron, la femina conducía bajo los influjos del alcohol y tras querer rebasar el tráiler por el acotamiento le corta la circulación provocando que el tráiler la impacte de frente sobre su costado izquierdo.

Tras el impacto el Tsuru fue arrastrado un par de metros quedando prácticamente inserbible, se reportan afectaciones materiales en ambos vehiculos.

Paramédicos de la Policía Estatal acudieron al lugar para auxiliar a la mujer así mismo paramédicos de Cruz Roja, la mujer está intransigente no se quiere bajar del vehículo al parecer no tiene lesiones de consideración y pertenece a la policía estatal.

En el lugar se reporta un gran caos vial, por lo cual se ha dado un operativo vial en la zona.