Conductor atropella al menos a 17 personas durante festejos mundialistas en Cabo San Lucas, BCS

Al menos 17 personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo embistiera a un grupo de asistentes que celebraban el triunfo de México sobre Chequia la noche del miércoles en el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico y zona centro de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Several people were injured Wednesday night in Cabo San Lucas on Lázaro Cárdenas Boulevard, where dozens had gathered to celebrate Mexico's victory against the Czech Republic in the 2026 World Cup. pic.twitter.com/oTBM6Ks83w — T_CAS videos (@tecas2000) June 25, 2026

De acuerdo con el Ayuntamiento de Los Cabos, el incidente ocurrió cuando un conductor que circulaba por esa vialidad se encontró con personas que festejaban sobre el arroyo vehicular y “aceleró de forma intempestiva, lo que provocó el atropellamiento de varias personas que se encontraban en el lugar”.

La policía municipal señaló que el conductor realizó la maniobra de aceleración “al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad”. La corporación precisó que atendió el caso sobre las 21:05 horas y que mantiene coordinación con las autoridades investigadoras “en estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos”.

Tras los hechos, se activó un operativo de emergencia con la participación de diversas corporaciones. La zona fue acordonada para la realización de peritajes y posteriormente reabierta a la circulación una vez concluidas las diligencias.

El gobierno municipal informó que las instituciones de salud atendían a 17 personas lesionadas, distribuidas en distintos hospitales de la ciudad. Diez pacientes -ocho mujeres y dos hombres- fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 26 del IMSS; tres al Hospital General de Cabo San Lucas; dos al Hospital San Luke’s y uno al Hospital AMC. Además, una persona permanecía bajo atención especializada bajo código de emergencia.

En un comunicado, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, señaló que, a través de la Secretaría General, el Área de Atención Ciudadana y otras dependencias municipales, se brinda acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. Asimismo, habilitó el número 624 129 9045 para proporcionar información sobre los lesionados, orientación y apoyo institucional.

Diversos testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran que el automóvil permanecía rodeado por personas que participaban en los festejos antes de avanzar repentinamente e impactar a varios asistentes. El vehículo terminó chocando contra un señalamiento ubicado metros más adelante.

Las autoridades informaron que el conductor fue asegurado en el lugar, recibió valoración médica y posteriormente fue trasladado bajo custodia a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

El conductor habría sido sacado del vehículo y golpeado por las personas presentes tras el atropellamiento. En un video que circula en redes sociales se puede ver a una persona sobre el pavimento con el rostro ensangrentado mientras recibe patadas en la cabeza.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México”, escribió la institución en su cuenta de X.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación. Confiamos en que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades que correspondan”, agregó.