RJ Mitte, actor, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie, también fue un destacado defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes recordaron su trayectoria artística, su labor filantrópica y su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

Muere RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’, a los 34 años

La muerte del actor ocurrió este lunes en Brownsville, Texas, según información publicada por TMZ. El medio reportó, citando a un funcionario del condado, que se trató de un suicidio; sin embargo, la investigación continúa y sus representantes no han confirmado públicamente la causa del fallecimiento.

“Con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señalaron sus representantes en un comunicado difundido tras darse a conocer la noticia.

El actor estadounidense se convirtió en una figura reconocida gracias a su interpretación de Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo del protagonista Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston, en la aclamada serie de AMC.

Mitte participó en 56 episodios de Breaking Bad, producción que se transmitió entre 2008 y 2013 y que se convirtió en uno de los dramas televisivos más reconocidos de su generación.

Uno de los aspectos más significativos de su interpretación fue que, al igual que su personaje, Mitte vivía con parálisis cerebral. El actor fue diagnosticado cuando tenía tres años y utilizó su experiencia personal para dar autenticidad a Walter Jr., cuya condición se representó de forma más pronunciada en la ficción.

Además de su trabajo en la serie, participó en producciones como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice. También habló públicamente sobre la importancia de ampliar las oportunidades para los actores con discapacidad en Hollywood.

RJ Mitte fue defensor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad

Más allá de su carrera como actor, Mitte dedicó parte de su vida a promover la representación y la inclusión de las personas con discapacidad. Se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones que trabajan en favor de personas con distintas necesidades de atención y apoyo.

Muere RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad.(Getty Images)

También presidió The Mitte Foundation, desde donde impulsó iniciativas filantrópicas y comunitarias. Sus representantes destacaron que utilizó su plataforma pública para cuestionar estereotipos y fomentar una mayor representación de las personas con discapacidad.

Su experiencia personal también influyó en su postura sobre la industria del entretenimiento: defendió que los actores con discapacidad tuvieran más oportunidades de interpretar personajes diversos, más allá de aquellos relacionados directamente con su condición.

La última aparición pública de RJ Mitte

Pocos días antes de su muerte, Mitte participó en una entrevista en The Joe Vulpis Podcast, en la que habló sobre el impacto que Breaking Bad tuvo en su vida y la relación que conservaba con sus compañeros de reparto años después del final de la serie.

A principios de octubre también compartió momentos con Luis Moncada, otro actor de la producción, en publicaciones en redes sociales.

En el ámbito personal, Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años. El actor le había propuesto matrimonio en 2025.

Tras confirmarse su muerte, sus representantes pidieron respeto a la privacidad de su familia y de sus seres queridos durante este momento de duelo.

