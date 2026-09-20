Muere oficial de la Guardia Nacional tras ser atropellada en carretera a Cuauhtémoc

Una oficial de la Guardia Nacional perdió la vida luego de ser atropellada mientras atendía un accidente sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 66, donde elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, realizaban labores de abanderamiento y atención de un percance vial.

En ese momento, un vehículo embistió a los agentes. Una de las oficiales sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar, mientras que otro elemento resultó herido.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al agente lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Militar de la ciudad de Chihuahua para recibir valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio para resguardar la zona y realizar los procedimientos correspondientes, mientras se desarrollaban las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la identidad de la oficial fallecida ni el estado de salud actualizado del elemento lesionado.