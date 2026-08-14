Muere mujer de 84 años tras sufrir infarto en calles de la colonia Campesina

Una mujer de 84 años, identificada como Elizabeth Briones Martínez, falleció este viernes luego de sufrir un infarto mientras caminaba por calles de la colonia Campesina.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lirios y Violetas, cuando la mujer se retiraba de su domicilio en compañía de familiares para dirigirse a realizar compras a un supermercado.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras caminaban, Elizabeth se desvaneció repentinamente en medio de la calle, por lo que sus familiares solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar e intentaron reanimarla; sin embargo, tras realizar las maniobras correspondientes determinaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para acordonar el área y elaborar los reportes correspondientes ante el fallecimiento de la mujer.