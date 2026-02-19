Muere motociclista tras derrapar en la carretera Chihuahua–Aldama

La noche de este jueves un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente sobre la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura del kilómetro 3.5, en sentido de la capital hacia el municipio vecino.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor derrapó, salió del camino y terminó impactándose contra un árbol a un costado de la vía. Automovilistas que circulaban por el lugar alertaron a los números de emergencia al observar al hombre inconsciente sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de URGE y de la Cruz Roja arribaron al sitio y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos, el motociclista fue declarado sin vida en el lugar.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y abanderar la zona, en tanto se dio aviso a las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan determinar las causas del percance.