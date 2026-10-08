Producción de autopartes en México mantiene récord durante julio: INA

La producción de autopartes en México nuevamente registró cifras récord durante julio del 2026, al ascender el valor a 10,850 millones de dólares, que muestra crecimiento del 7.15% respecto a igual mes de 2025, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

México es el principal proveedor de autopartes a Estados Unidos, con el 43.6% del total de las importaciones estadounidenses de partes y componentes en el mes de julio.

Aunque de enero a agosto del 2026, México se posiciona como el principal socio comercial para Estados Unidos en la importación de componentes de autopartes, al representar el 44.69%, seguido de Canadá, Japón, China, Corea del Sur y Alemania, de acuerdo con datos de Census Bureau.

“Si nosotros sumamos el porcentaje que tiene Canadá, Japón y China, Corea, Alemania, no alcanza a reflejar la participación que tiene México como principal socio comercial para Estados Unidos”, destacó Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de INA.

Con estos números, México fortalece su integración regional de cara al T-MEC, donde de exigirá mayor contenido de Norteamérica, en sustitución de productos asiáticos.

Al presentar el reporte mensual correspondiente a julio de 2026, entre enero y julio del presente año, la producción acumulada de autopartes alcanzó los 74,683 millones de dólares, lo que representa incremento del 8.80% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Y la producción es 2% mayor a la registrada en el 2024, cuando se logró la facturación más alta en la historia de la industria.

Pese a que Estados Unidos a lo largo del año ha reducido sus compras de autopartes del mundo, como reflejo de la caída en su producción de autos (en 1.5%), los envíos de autopartes de México a ese país aumentan.

La industria registró exportaciones por 64,960 millones de dólares e importaciones por 43,315 millones de dólares, generando un superávit comercial para el sector de 21,643 millones de dólares en los primeros siete meses del año.

El representante de la INA destacó el crecimiento sólido en la producción de componentes vehiculares en el país, así como una agenda estratégica orientada a consolidar la cadena de suministro en Norteamérica.

Entre los cinco principales grupos de partes producidas en México concentran el 52.3% de la producción nacional, en el que lideran las partes eléctricas con 14,544 millones de dólares (19.5% de participación); seguido por transmisiones y embragues con 7,111 millones (9.5% de participación). Además de telas, alfombras y asientos con un valor por 6,792 millones de dólares (9.1% de participación).

Le siguen partes para motor por 6,059 millones de dólares (8.1% de participación) y motores a gasolinacon valor de 4,586 millones (6.1% de participación).