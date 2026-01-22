Muere María del Carmen Vázquez, mamá de Eduardo Capetillo

El periodista Heriberto Murrieta confirmó la noticia del fallecimiento de la mamá del cantante y actor Eduardo Capetillo, María del Carmen Vázquez.

La familia del actor y cantante Eduardo Capetillo se encuentra de luto tras el fallecimiento de su madre, María del Carmen Vázquez Alcaide, hecho que se dio a conocer la tarde del jueves 22 de enero de 2026.

Muere la mamá de Eduardo Capetillo

Fue el periodista deportivo Heriberto Murrieta quien, a través de redes sociales, compartió la noticia del fallecimiento de la mamá de Eduardo Capetillo y suegra de Biby Gaytán, lo que generó conmoción entre colegas, seguidores y figuras del medio artístico que han externado sus condolencias.

A través de su cuenta en X, Murrieta lamentó profundamente la pérdida de su “entrañable amiga” y compartió una fotografía de María del Carmen Vázquez Alcaide, recordándola con respeto y afecto.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió.

La familia Capetillo Gaytán guarda silencio tras la muerte de su ‘Yeya’

Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo, sus hermanos, su esposa Biby Gaytán ni sus hijos mayores han emitido una declaración pública formal sobre el fallecimiento de doña María del Carmen.

Esta ausencia de pronunciamientos se interpreta como un gesto de respeto y recogimiento, típico en momentos de duelo familiar profundo, y podría indicar que la familia prefiere vivir este proceso en la intimidad.

Ale Capetillo y su abuela el día de su boda con Nader Shoueiry (Instagram/Ale Capetillo)

La noticia ha generado reacciones y muestras de apoyo en redes sociales y medios de comunicación, recordando también algunas apariciones públicas recientes de la fallecida.

Por ejemplo, en mayo de 2025, fue vista junto a la hija de Capetillo, Ale Capetillo, durante su boda religiosa en Hidalgo, lo que demuestra que hasta fechas recientes mantenía vínculos cercanos con su familia.

Si bien aún se desconocen las causas específicas ni la fecha exacta de su deceso, el impacto de su partida se percibe de inmediato entre quienes la conocían y admiraban.

La combinación de su papel como madre de figuras públicas y su presencia en eventos familiares refuerza la importancia emocional de su figura dentro del entorno íntimo de Capetillo y Gaytán.

Ale Capetillo y su abuelita Yeya (Instagram/Ale Capetillo)

Este fallecimiento ocurre en un momento en que la familia Capetillo Gaytán ha estado presente en el foco mediático por diversos motivos personales y profesionales, lo que ha acrecentado la sensibilidad entorno a este tipo de noticias.

En los próximos días, es probable que se den a conocer más detalles sobre la vida y legado de María del Carmen Vázquez Alcaide, así como un mensaje oficial de parte de Eduardo Capetillo o su familia.