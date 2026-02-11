Muere Jung Eun-woo, actor del k-drama ‘Bride of the Sun’, a los 39 años

Antes de morir, Jung Eun-woo publicó fotos de dos figuras importantes en el ámbito del entretenimiento que tienen una cosa en común: ambas fallecieron.

El actor surcoreano Jung Eun-woo, reconocido por su participación en k-dramas como Bride of the Sun, My Only One y Welcome to Waikiki 2, falleció a los 39 años.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa de su muerte, la noticia ha provocado una fuerte reacción entre seguidores y colegas. Su familia dio a conocer la noticia de su fallecimiento este 11 de febrero sin compartir los detalles.

Muere Jung Eun-woo, actor del k-drama ‘Bride of the Sun

La causa de muerte de Jung Eun-woo a los 39 años todavía no ha sido confirmada, aunque su última publicación en Instagram encendió las alarmas entre sus miles de seguidores.

Un día antes de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, el actor compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram con imágenes del actor Leslie Cheung, originario de Hong Kong, y de la cantante Amy Winehouse, quienes murieron en 2003 y 2011, respectivamente.

La publicación estuvo acompañada con la frase: “Missing, envying, regretting…” (“Extrañando, envidiando, lamentando…”), además de las siglas “PIR.BG”. Desde entonces, la publicación ha sido interpretada por algunos de sus seguidores como un mensaje que reflejaba su estado emocional en los últimos días.

Jung Eun-woo (Instagam)

De acuerdo a medios locales como The Chosun Daily, el funeral de Jung Eun-woo se celebró en la Sala 2 de la Funeraria del Hospital Nueva Corea en Gimpo, provincia de Gyeonggi donde se reunieron personas cercanas, colegas y fans para despedirse antes del funeral, previsto para los próximos días.

¿Quién fue Jung Eun-woo?

Jung Eun-woo fue un actor surcoreano cuya trayectoria dejó una huella en el público de los K-dramas y en el cine de Corea del Sur a lo largo de casi dos décadas.

Nacido como Jung Dong-jin el 10 de abril de 1986, mostró desde muy joven una clara vocación por la actuación, lo que lo llevó a estudiar teatro y cine en la Universidad Dongguk, una de las instituciones más reconocidas en la formación de talentos del entretenimiento coreano.

Jung Eun-woo (Instagram)

Su carrera profesional comenzó en 2006 con su debut en la tercera temporada del drama juvenil Sharp (Rounding Off Season 3), transmitido por la cadena KBS.

A partir de entonces, Jung Eun-woo construyó una sólida carrera tanto en televisión como en cine.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra Bride of the Sun (2011–2012), drama de SBS que le dio mayor proyección dentro y fuera de Corea del Sur.

También participó en series como Five Fingers, One Well-Raised Daughter y My Only One.

Jung Eun-woo (Instagram)

En el cine, su última participación fue en la película Memory: Manipulated Murder (2021), estrenada antes de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Jung Eun-woo recibió diversos reconocimientos, entre ellos premios en los SBS Drama Awards de 2012 y 2013, donde fue distinguido con el New Star Award y un premio por Actuación Especial.