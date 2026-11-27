La rectoría de la institución señaló en un comunicado que el servicio de migración y extranjería “está impidiendo” el ingreso de Albanese, por lo que solicitó al gobierno que informe las razones de esa decisión.

San José. Las autoridades de Costa Rica impidieron el ingreso al país a una relatora de la Organización de las Naciones Unidas que acusa a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos, denunció este jueves una universidad costarricense que prevé entregarle un título honoris causa.

Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, llegó este jueves al aeropuerto que sirve a la capital San José para recibir la distinción el viernes por parte de la Universidad de Costa Rica (pública).

La rectoría de la institución señaló en un comunicado que el servicio de migración y extranjería “está impidiendo” el ingreso de Albanese, por lo que solicitó al gobierno que informe las razones de esa decisión.

“Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines”, escribió por su parte la relatora desde el aeropuerto.

La experta independiente, de origen italiano, ha enfrentado duras críticas de Israel y de algunos de sus aliados por sus acusaciones de larga data contra Israel por genocidio y otros crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza y en Cisjordania reocupada.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, impuso sanciones a Albanese después de que criticara la política de Washington sobre Gaza.

El gobierno de la presidenta costarricense, Laura Fernández, es un estrecho aliado del mandatario estadunidense Donald Trump, y desde mayo, cuando asumió el poder, mantiene acercamientos con Israel en cuestiones comerciales.