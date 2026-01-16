Muere Francisco Javier Félix Muñoz, pionero de Morena en Chihuahua

Francisco Javier Félix Muñoz, quien marcó un antecedente en la vida política de Chihuahua al convertirse en el primer aspirante de Morena a la gubernatura del estado, falleció este viernes en la capital chihuahuense.

El deceso fue confirmado mediante información difundida por una funeraria local, en la que se dieron a conocer los horarios y lugares de los servicios funerarios, así como de la misa de cuerpo presente que se llevarán a cabo durante el fin de semana.

Félix Muñoz participó en el proceso electoral de 2016 como candidato a gobernador por el entonces naciente Movimiento Regeneración Nacional, en una etapa en la que el partido se encontraba en pleno proceso de organización y expansión en la entidad. Su postulación representó uno de los primeros esfuerzos formales de Morena por abrirse camino en el escenario político estatal.

Durante esos años, fue identificado como uno de los promotores iniciales del movimiento en Chihuahua, colaborando en tareas de difusión y estructuración partidista antes de que el instituto político lograra un mayor posicionamiento electoral.

Al margen de su actividad política, Francisco Javier Félix Muñoz era conocido en distintos círculos sociales de la ciudad de Chihuahua y pertenecía a una familia de amplio reconocimiento dentro de la vida social y económica de la capital.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.