Morenistas que atacan al PT son unos malagradecidos; hemos sido claros en defender la democracia: América Aguilar

La diputada local del PT, América Aguilar, afirmó que los morenistas que atacan al Partido del Trabajo son unos “malagradecidos”, pues no recuerdan la historia y el hecho de que el PT es fundador de la 4T, esto ante la negativa de los senadores petistas de aprobar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum para el 2027.

“Es muy claro, al final de cuentas, si revisamos la historia, el PT, así como lo comentó ayer nuestro dirigente nacional, el PT es fundador de la 4T e incluso es fundador de Morena. Habrá que ver cómo vamos calmando las aguas con este grupo de Morena que está insistiendo en atacarnos y no se dan cuenta de la importancia que tiene esta alianza del PT con Morena”, declaró Aguilar Gil.

Al cuestionarle si esos morenistas que menciona están siendo malagradecidos, la diputada América Aguilar aseguró que “sí, muy malagradecidos, no tienen memoria, no conocen la historia del Partido del Trabajo, no conocen la historia del PT en la 4T”.