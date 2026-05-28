Policías de la DSPM detienen a dos acusados de retener por la fuerza a dos mujeres

Policías de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales y de Género de la DSPM, efectuaron la detención de dos jóvenes como probables responsables de delitos contra dos mujeres a quienes al parecer retuvieron con amenazas en una vivienda y realizar actos en contra de su voluntad.

Los policías detuvieron a Erick Mauricio T. M. y Adrián V. G., de 28 y 29 años de edad, tras la denuncia en el sentido de que en una vivienda de la avenida Popular en la colonia Juan Güereca retuvieron a las dos personas durante toda la noche y fue hasta en la mañana que lograron escapar, tras dejarlas solas.

Con apoyo de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua y una rápida investigación de campo, los agentes ubicaron a los probables responsables en las calles Portal de Sándalo y Portal de Equinos, en el fraccionamiento Cafetales, donde se hizo la detención.

Una vez cubierto el protocolo de dicha acción y llevados a la comandancia Norte para su registro, los agentes trasladaron a los detenidos a la Fiscalía General del Estado, con el fin de determinar su situación legal ante la denuncia de la parte afectada.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad competente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.