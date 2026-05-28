Cerrarán calle Carbonel para colocar nueva carpeta asfáltica

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que durante este jueves se llevarán a cabo trabajo de fresado y de colocación de nueva carpeta asfáltica sobre la calle Carbonel.

En este sentido, de 9:00 a 18:00 horas permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre las avenidas División del Norte y Deza y Ulloa.

🚧 ¡Atención conductores! 🚧

Este jueves 28 de mayo se realizará el cierre total de la calle Carbonel, en el tramo comprendido entre Av. División del Norte y Av. Deza y Ulloa, por trabajos de fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica.

🕘 Horario de labores: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Te recomendamos:

• Salir con anticipación

• Considerar tiempos de traslado

• Utilizar rutas alternas para evitar contratiempos

En la SCOP seguimos trabajando para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en la ciudad. 👷‍♂️🛣️