Morena revela a sus opciones para gobernar Campeche, Colima y Aguascalientes 

Morena y PVEM anunciaron este martes que la “coordinadora estatal de defensa de la transformación” en Aguascalientes es la senadora con licencia Nora Ruvalcaba, quien competirá por cuarta vez por la gubernatura del estado, una por el PRD y tres por el partido guinda.

Al anunciar su designación como resultado de la encuesta local -en una ceremonia a la que no asistieron dirigentes del PT-, se resaltó la trayectoria de la legisladora y se anticipó que se dará una lucha para que la elección de 2027 sea un proceso democrático.

En una entrevista posterior a su designación, la maestra negó que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, desacredite a Morena.

“No, porque Rocha Moya no representa al movimiento. El movimiento lo representa al pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes. Y la gran mayoría de este movimiento son personas que combaten la corrupción, que quieren transparencia y que quieren bienestar y que se les cambie la vida para bien”, dijo.

A pesar de que ha perdido en las tres elecciones pasadas, dijo que ahora en la entidad “tenemos un escenario inmejorable”, gracias a la contribución de los programas sociales y la popularidad del ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y si a ello le suma el mal trabajo del Partido Acción Nacional en el gobierno del estado y en los gobiernos municipales, así como el endeudamiento de la entidad, que no hay cobertura de servicios públicos y los derechos básicos todavía se tratan como si fueran privilegios, eso todavía nos ayuda más para seguir sumando”, señaló.

Con la designación de Aguascalientes se inició la difusión de los resultados de las encuestas de 17 estados donde habrá elecciones para gobernador el próximo año.

A la entrega del nombramiento asistieron las otras dos aspirantes, la ex diputada federal trans Salma Luévano y la secretaria general del PVEM en el estado, Genny López.

En un breve discurso, Ruvalcaba sostuvo que hoy inicia el último tramo de su vida política y señaló que, si gana la elección, al concluir su eventual mandato en siete años, se retirará “a disfrutar de mis hijos y mis nietos”.

Dijo que, “de la mano de Morena, el PVEM, el PT y el pueblo” del estado recorrerá nuevamente el estado, casa por casa para lograr “que los anhelos” del pueblo de Aguascalientes “se hagan realidad”.

Nora Ruvalcaba, Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Aguascalientes, durante la Presentación de Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en la Ciudad de México, el 25 de agosto de 2026. Foto Germán Canseco

Pablo Gutiérrez Lazarus irá por Campeche

Pablo Gutiérrez Lazarus es el coordinador para la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Campeche, primer paso para la candidatura al gobierno de esa entidad y fue presentado hoy por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel y la titular de la Secretaría Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández.

Resaltó que ni estuvieron presentes dirigente del PVEM ni del PT, y tampoco el candidato impulsado por el petista Gerardo Sánchez Sansores. Los que si lo acompañaron son los otros contendientes que “cumplieron con los requisitos”, los también Morenistas Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez.

En su intervención, luego de rendir protesta, Gutiérrez Lazarus, presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen, dijo que trabajará de la mano del pueblo, “como siempre lo ha hecho”, en una coyuntura en que “es tiempo de reconciliación en Campeche “.

En entrevista posterior, evadió precisar con qué porcentaje ganó la nominación. Dijo que fue por puntaje y tampoco quiso referirse de manera expresa al gobernador con licencia, Rubén Rocha.

“ Sinaloa nos queda muy lejos, respondió, pero ante la insistencia de los reporteros, comento que ‘”tienen que someterse a la justicia, todas las personas que hacen daño y no merecen estar en el movimiento”.

Sobre la ausencia de la dirigencia del PT y del PVEM, éste último presente en la nominación anterior, de Nora Ruvalcaba, como la coordinadora de la transformación en Aguascalientes, sólo señaló que “cada quien tiene que responder por sus actos”.

Antes, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel resaltó que Gutiérrez Lazarus tiene una trayectoria importante, como académico, en el servicio público y en el movimiento de la 4T, al que se incorporó en el 2020 y, “ para nosotros es un orgullo porque él desde su propia historia a siempre enfrentado “al régimen de corrupción y privilegios que se vivió en Campeche, cuando gobernaba el PRI”, dio particularmente Alejandro ‘Alito’ Moreno.

Foto: German Canseco

Rosa María Bayardo va por Colima

Rosa María Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo, fue designada como coordinadora en defensa de la 4T en Colima, esto es quien será candidata a la gubernatura de Colima en 2027.

Bayardo rechazó ofrecer una postura respecto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, porque -dijo- “los hechos han sido bastante claros” y tampoco respondió si este caso afectará a Morena en el proceso del año siguiente.

“Ya lo ha dicho la Presidenta (Claudia Sheinbaum), cada uno está obligado a tomar una determinación importante y primero es el pueblo”, eludió.

La presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, aludió a la “probada trayectoria” política de Bayardo Cabrera para representar al partido en Colima.

“Es una tranquilidad que la opinión sea en favor de una mujer con trayectoria, fuerza e identidad”, indicó.

La alcaldesa expuso que las negociaciones para una eventual la alianza con PT y PVEM continúan.

Rosa María Bayardo recibió su reconocimiento como coordinadora de Colima / Foto Germán Canseco